﻿الألماني فيتل يتوج بلقب جائزة سنغافورة الكبرى"للفورمولا1"

توج الألماني سيباستيان فيتل سائق فريق /فيراري/ بلقب جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، التي جرت منافساتها اليوم على حلبة "مارينا باي".

وإحتل فيتل الذي حقق فوزه الأول في البطولة العالمية المركز الأول بعدما سجل زمنا قدره 1.58.33.667 ساعة وبفارق 2.641 ثانية عن زميله في الفريق السائق الفرنسي شارل لوكلير الذي حل ثانيا ، فيما جاء الهولندي ماكس فيرشتابن سائق فريق /ريد بول-هوندا/ في المركز الثالث بفارق 3.821 ثانية عن المتصدر.

وبهذا الفوز إنفرد السائق الألماني بطل العالم أربع مرات بالرقم القياسي لعدد الانتصارات على حلبة سنغافورة، إذ رفع عدد إنتصاراته إلى خمسة منها ثلاثة مع فريقه السابق ريد بول (بين 2011 و2013)بعدما حقق فوزه الأول مع فيراري عام 2015.

ومنح فيتل ولوكلير الذي انطلق من المركز الأول للمرة الخامسة هذا العام فريقهما الإيطالي فوزه الثالث تواليا هذا الموسم وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

المصدر : واج