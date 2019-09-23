قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة تطال 22 فلسطينيا بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين حملة اعتقالات واسعة في بلدتي العيسوية وسلوان بالقدس المحتلة طالت 22 فلسطينيا على الأقل من بينهم العديد من الأشقاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات معززة من جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة العيسوية وانتشرت في أربعة أحياء بحيث اقتحمت كل فرقة مجموعة من منازل الفلسطينيين التي جرى تفتيشها وتحطيم محتوياتها وترويع قاطنيها واحتجازهم وترهيبهم بالكلاب البوليسية حيث جرى اعتقال 20 فلسطينيا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أشاعت أجواء من التوتر والقلق والفوضى في البلدة مما تسبب في اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر تصعيدا ملحوظا تنتهجه سلطات الاحتلال يتمثل في ملاحقة الفلسطينيين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال وملاحقة شبه يومية.

وفي سلواني قامت قوات الاحتلال برفقة مخابراتها باقتحام حي عين اللوزة بالبلدة واعتقلت شابين وانتشرت في أحياء البلدة وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين الفلسطينيين واحتجاز بعضهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وإخضاعهم للتفتيشي فيما اندلعت مواجهات في حي أبو تايه أطلق خلالها الجنود وعناصر الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز بصورة عشوائية دون أن يبلغ عن إصابات.