محاكمة كل من سعيد بوتفليقة ومحمد مدين و طرطاق وحنون في البليدة.. وإيداع بوجمعة طلعي الحبس المؤقت

تنطلق هذا الاثنين محاكمة كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومحمد مدين المدعو توفيق الرئيس الأسبق للمخابرات وبشير طرطاق المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن ، و لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال حضوريا بالمحكمة العسكرية بالبليدة وذلك بعد تأكيد التهم الموجهة إليهم في المساس بالجيش والتآمر ضد الدولة.

وأكد المحلل السياسي والقانوني علاوة العايب أن المحاكمة ستسير وفقا لما ينص عليه وتحتكم إلى المعايير المتعارف عليها ، و أوضح - في تصريح للقناة الأولى- أن " المحاكمة العسكرية تجرى استنادا إلى المواد 284 من القانون العسكري و77 و 78 من قانون العقوبات، و الأكيد أنها ستكون محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الشروط المطلوبة من نزاهة وحياد بعيدا عن الانتقامية" و أضاف يقول :"أتصور انه سيتوفر لكل المتهمين جميع الضمانات القانونية بحيث أنهم سيتمكنون من الدفاع عن أنفسهم بواسطة فريق من المحامين والأكيد إن هناك تهما كبيرة تتعلق بالمساس بمعنويات الجيش وبقادته والتآمر على النظام في الجزائر ".

من جانبه أوضح المحلل السياسي علي ربيج أن هاته المحاكمات تؤكد ان لا احد فوق سلطة القانون وتتماشى مع إطار استرجاع سيادة الشعب وقال في تسجيل للقناة الأولى " نشهد اليوم المحاكمات في إطار ما يسمى استرجاع سيادة الشعب وكذلك في إطار ما يسمى بفرض معالم دولة القانون .. و اعتقد أن هذا المشهد هو المشهد الذي سيكون الغالب في مستقبل الجزائر وان العدالة ستسير وفق القوانين وما يمليه ضمير القاضي في الأخير ".

هذا وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, هذا الاثنين, بإيداع وزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد, حسب ما علم لدى هذه الهيئة.و يواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية.

للتذكير, كانت وزارة العدل تقدمت في شهر يونيو الماضي بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي بصفته عضو في المجلس الشعبي الوطني.

المصدر : القناة الأولى