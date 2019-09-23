كاس إفريقيا للأمم (شبلات): فوز الجزائر على النيجر بـ (30/20)

فازت شبلات المنتخب الوطني لكرة اليد, مساء الأحد على منتخب النيجر بنتيجة عريضة (30-20) , لحساب الجولة الخامسة من بطولة افريقيا لهذه الفئة المتواصلة فعاليتها بعاصمة النيجر نيامي.

ويعدّ هذا الفوز الثاني لشبلات الكرة الصغيرة الجزائرية بعد الفوز الأول المحقق في المقابلة الأولى على حساب منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية, بنتيجة (28- 19), مقابل ثلاث إنهزامات امام كلّ من تونس بـ ( 24- 22) و انغولا بـ (36- 10) ومصر بـ ( 36- 15) .

و بفضل هذا الفوز , يحتل المنتخب الوطني المركز الخامس في الترتيب العام بمجموع اربع نقاط . بفارق نقطة واحدة على منتخب غينيا المعفى في جولة الأحد , والذي يتعين على شبلات الجزائر, تجاوزه في الجولة الاخيرة من أجل خطف المركز الرابع , الذي يؤهل صاحبه للمربع الذهبي .

و في بقية مقابلات الجولة الخامسة , فاز المنتخب التونسي على نظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية بنتيجة (31-23) و تجاوز المنتخب المصري لمنتخب انغولا ب(26-22) .

و تنشط هذه المنافسة التي تقام في شكل بطولة مصغرة مشاركة سبعة منتخبات هي : النيجر(البلد المضيف) و الجزائر و تونس و انغولا و مصر و غينيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية.