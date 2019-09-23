ميناء وهران : زهاء 5 ملايين طن من البضائع المعالجة خلال السداسي الأول من2019

بلغ حجم البضائع المعالجة على مستوى ميناء وهران خلال السداسي الأول من العام الجاري زهاء 5 ملايين طن بزيادة تقدر بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة, حسبما علم لدى ذات المؤسسة المينائية.

وقد ارتفع حجم البضائع المعالجة على مستوى ميناء وهران من حوالي 4 ملايين طن خلال السداسي الأول من عام 2018 إلى زهاء 5 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الجاري بزيادة تقدر ب 20 بالمائة.

و قد عرف حجم البضائع الصلبة تراجعا نسبيا حيث بلغ 1.982.323 طن في الأشهر الست الأولى من 2019 مقابل 2.073.771 طن خلال نفس الفترة من العام المنصرم فيما ارتفع حجم البضائع السائلة من أزيد من 123 ألف طن في السداسي الأول من 2018 إلى زهاء 168 ألف طن في السداسي الأول من عام 2019, كما أشير إليه.

من جهة أخرى, فقد ارتفع حجم السلع المتنوعة بنسبة 20 بالمائة وهذا من أزيد من 1 مليون 798 ألف طن في السداسي من 2018 إلى 2.830.590 طن في السداسي الأول من العام الجاري, وفق ذات المؤسسة المينائية.

وبخصوص حركة المسافرين فقد عرفت بدورها تراجعا بأزيد من 63 ألف مسافر في السداسي الأول من عام 2018 إلى 52.557 مسافر خلال السداسي الأول من العام الجاري.

المصدر: وأج