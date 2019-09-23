الجزائر ضيف شرف معرض "وورد فود موسكو 2019"

اختيرت الجزائر لتكون "ضيف شرف" للمعرض الدولي لمنتجات الصناعات الغذائية "وورد فود موسكو 2019" الذي سينظم من 24 الى 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو.

و افاد بيان لوزارة التجارة أن وزير التجارة سعيد جلاب سيقود الوفد الجزائري المشارك في هذا المعرض وفقا لبرنامج المشاركة الرسمية للجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج.

و تندرج هذه المشاركة في إطار الديناميكية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات و تهدف إلى ترقية المنتجات الجزائرية في العالم ضمن التظاهرات الاقتصادية الكبرى.

و سيستضيف الجناح الجزائري الذي خصصت له مساحة 600 متر مربع أربعين (40) مؤسسة من مختلف الشعب على غرار زيت الزيتون و المشروبات و العجائن الغذائية و التمور و المعلبات و الفواكه و الخضر و المنتوجات المحلية الاصيلة.

و من أجل ضمان تنشيط افضل على مستوى الجناح الجزائري, سيتم التعريف بفن الطبخ الجزائري من قبل "شيف" طباخ سيقوم بتحضير وجبات يومية متنوعة معدة انطلاقا من المنتوجات المعروضة ، كما سيتم بهذه المناسبة تنظيم منتدى "لقاءات الأعمال" من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية