انطلاق بطولة الجزائر لكرة السلة يومي 4 و 5 أكتوبر المقبل

تنطلق منافسات بطولة الجزائر لكرة السلة (أكابر ذكور) , للموسم الرياضي (2019- 2020), نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل (4 و 5 أكتوبر), بمشاركة 20 فريقا , حسب ما علم الاثنين لدى الاتحادية الجزائرية للعبة .

وأفاد نفس المصدر, أن الفرق ال20 المنشطة للبطولة, ستوزع في المرحلة الأولى على مجموعتين (أ) و (ب).

وبالمقابل , ستنطلق بطولة القسم الوطني الثاني يومي 19 و 19 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا موزعون الى مجموعتين (وسط شرق و وسط غرب).

وبخصوص, البطولة النسوية (القسم الوطني الأول سيدات), أفادت الهيئة الفدرالية أن المنافسة, ستنطلق يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل, بمشاركة ثمانية فرق تلعب في مجموعة واحدة , مثل ما كان الأمر في الموسم الماضي.