انطلاق بطولة الجزائر لكرة السلة يومي 4 و 5 أكتوبر المقبل

23/09/2019 - 13:46

تنطلق منافسات بطولة الجزائر لكرة السلة  (أكابر ذكور) , للموسم الرياضي (2019- 2020), نهاية الأسبوع الأول من شهر  أكتوبر المقبل (4 و 5 أكتوبر), بمشاركة 20 فريقا , حسب ما علم الاثنين  لدى الاتحادية الجزائرية للعبة .

وأفاد نفس المصدر, أن الفرق ال20  المنشطة للبطولة, ستوزع في  المرحلة  الأولى على  مجموعتين (أ) و (ب).

 وبالمقابل , ستنطلق بطولة القسم الوطني الثاني يومي 19 و 19 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا موزعون الى مجموعتين (وسط شرق و وسط غرب).

وبخصوص, البطولة النسوية (القسم الوطني الأول سيدات),  أفادت الهيئة  الفدرالية أن المنافسة, ستنطلق يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل, بمشاركة ثمانية  فرق تلعب في مجموعة واحدة , مثل ما كان الأمر في الموسم الماضي.

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رياضة, كرة السلة

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