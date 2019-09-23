مختصون للإذاعة: المتابعات القضائية للفساد وتهديد أمن البلاد ستؤسس لعهد جديد للجزائر

أكد مختصون وخبراء في القانون خلال برنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أن ما تشهده الساحة الجزائرية الوطنية من متابعات قضائية تتعلق بالفساد وتهديد أمن البلاد من شأنها أن تؤسس لعهد جديد.

وفي هذا الجانب أفاد رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة أحمد شيخاتي انه في حال ثبوت التهم في حق المتابعين في المحكمة العسكرية بالبليدة المتعلقة بالتآمر ضد المؤسسة العسكرية وضد سلطة الدولة قد تصل الأحكام إلى الإعدام.

وأضاف أحمد شيخاتي أن نتائج هذه المحاكمة ستؤكد أن العديد من المؤسسات تعرضت لمثل هذا النوع من المؤامرات وستساهم فيما بعد في التأسيس لعهد جديد للجزائر.

من جهته أكد العقيد المتقاعد رمضان حملات على ثقته في نزاهة القضاء العسكري مشددا على أن محاكمة اليوم ستحدث تحولات عميقة في مختلف المجالات سيما السياسية والاجتماعية والقضائية مبرزا أن هذه التحولات ستكون في صالح الشعب والدولة الجزائرية بحكم أنها ستضع حدا لكل أنواع الفساد .

ويرى المختصون أن نزاهة هذه المحاكمات هي التي تؤسس لعودة ثقة الشعب الجزائري من جديد في سلطاته ومؤسساته وبالتالي انخراطه في الحياة السياسية من جديد.

المصدر:الإذاعة الجزائرية