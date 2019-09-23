بوقادوم يتحادث بنيويورك مع نظيره الفرنسي

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم ،اليوم الأحد بنيويورك مع نظيره الفرنسي، جان ايف لودريان، حسبما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة " استعرض الوزيران وضع التعاون الثنائي و افاق تعزيزه"، حسب ذات المصدر.

كما أوضح بيان الوزارة أن "مسألتي تنقل الأشخاص و الاستثمار شكلا أيضا محور تبادل معمق خلال هذا اللقاء".

و قد تبادل الوزيران " وجهات النظر حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا و مالي و الصحراء الغربية" يضيف بيان الوزارة