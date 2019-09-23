فوز نصر حسين داي على وفاق سطيف بنتيجة أربعة 4 أهداف مقابل 3

فاز فريق نصر حسين داي على الضيف وفاق سطيف بنتيجة 4-3 ، وكان قد انتهى الشوط الأول بــــ 3-0 اليوم الاثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) ، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي تتواصل يوم غد الثلاثاء.وسجل أهداف اللقاء كل من زردوم (4 و 20 و 64) وبوتمان (17) لفائدة "النهد"، وسويبع (46 و 53) ولعريبي (48) لصالح "النسر السطايفي".

وبعد تسجيلها الفوز الأول في الموسم ، ترتقي "النصرية" إلى الصف السابع رفقة كل من اتحاد بسكرة ونجم مقرة بمجموع 6 نقاط ، في حين يحتل الوفاق المرتبة 12 برصيد 4 نقاط ، رفقة شبيبة الساورة المنقوصة من مواجهتين.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الأحد 15 سبتمبر بإجراء لقاء مقدم بين مولودية وهران ومولودية الجزائر (2-3) ، فيما ستتواصل يوم غد الثلاثاء بلعب خمس مباريات.

المصدر : وأج