قسنطينة : تسجيل تسربات للغاز داخل العشرات من عمارات حي 2150 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي

تم اليوم الاثنين تسجيل عدة تسربات للغاز داخل العشرات من عمارات حي 2150 سكنا ، المتواجد بالتوسعة الغربية بمدينة علي منجلي (قسنطينة) ، مما تسبب في حالة من الذعر لدى سكان هذا الحي حسب ما لوحظ.

و قد تم معاينة هذه التسربات خلال اليومين الأخيرين في مختلف شقق هذه العمارات التابعة للمجمع رقم 4 بهذا الحي ، حسب الشهادات التي جمعتها وكالة الأنباء الجزائرية من أصحاب هذه السكنات التي تم توزيعها شهر أوت الفارط.

وهيبة تاخريست : التسربات ناجمة عن الحالة غير المطابقة للمعايير المطلوبة للأنابيب الناقلة للغاز

من جهتها ، أكدت المكلفة بالإعلام لدى مديرية شركة امتياز توزيع الكهرباء و الغاز بقسنطينة ، السيدة وهيبة تاخريست ، أن هذه التسربات ''ناجمة عن الحالة غير المطابقة للمعايير المطلوبة للأنابيب الناقلة للغاز داخل بعض الشقق و كذا عدم توفر عدادات الغاز على القواطع الآلية " .

كما أكدت ذات المسؤولة أن "فرق الصيانة التابعة لشركة امتياز توزيع الكهرباء و الغاز المحلية تعمل حاليا على احتواء هذه التسربات" ، مضيفة أن "جميع الإجراءات الوقائية قد تم اتخاذها لتفادي وقوع أي حادث بهدف ضمان سلامة المواطننين".

المصدر : وأج