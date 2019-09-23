ليونيل ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2019

فاز ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم عام 2019 اليوم الاثنين متفوقا على فيرجيل فان دايك، المدافع الهولندي لفريق ليفربول الإنكليزي و على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

و قاد ميسي (32 عاما) برشلونة للقب الدوري الإسباني وتوج بلقب هداف " لا ليغا " بـ36 هدفا ، ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا ، لكنه خرج مع منتخب بلاده من الدور نصف النهائي لكوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب .

المصدر : وأج