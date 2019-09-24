الوادي: وفاة ثمانية رضع في حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة و بدوي يأمر بفتح تحقيق مستعجل

لقي ثمانية رضع حتفهم ( 3 بحروق و 5 مختنقين)،اثر حريق نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر التابعة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام والطفل بوسط مدينة الوادي حسبما أفاد به المكلف بالاعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي في تسجيل للاذاعة الجزائرية

و أضاف المتدخل أن وحدات الحماية لولاية الوادي سيطرت على الحريق بعد تسخير عشرات شاحنات الاطفاء وسيارات الاسعاف ،فيما أمر الوزير الاول نورالدين بدوي بفتح تحقيق مستعجل وكلف وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات بالتنقل الى عين المكان للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم مقدما التعازي باسمه و باسم الحكومة لعائلات الضحايا .

هذا و يرحج أن شرارة كهربائية كانت وراء اندلاع الحريق عند الساعة 3سا و 52 د حسب شهود عيان .

كما تم حسسب مصالح الحماية المدنية ‏ إنقاذ 76 شخصا منهم 11رضيعا، 37 إمرأة و 28 عامل و عاملة بالمستشفى