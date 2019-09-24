علي ذراع : رؤساء البلديات غير معنيين بمراجعة قوائم الناخبين ولا بتنظيم الانتخابات

أكد علي ذراع المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه لا يمكن لرؤساء البلديات الرافضين التعاون مع اللجان البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية التابعة للسلطة ايقاف العملية او تعطيلها قائلا " انهم غير معنيين بتنظيم الانتخابات اصلا وفقا لقانون الانتخابات الجديد " .

وأكد ذراع في تسجيل للقناة الأولى أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت عبر اغلب بلديات الوطن وتسير بطريقة عادية ما عدا بعض البلديات لأسباب تقنية ورفض رؤساء البلديات التعاون مع اللجان البلدية التابعة للسلطة .

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد احصت بالأمس 39 مترشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها 12 ديسمبر المقبل .

المصدر : القناة الاولى