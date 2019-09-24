تسجيل 198 حالة تسمم غذائي بوهران

تم الشروع في إجراءات لإغلاق محلين للوجبات السريعة الواقعين غرب وهران تسببا في إصابة 198 شخص بتسمم غذائي حسب ما علم من المدير الولائي للتجارة بلعربي محمد.

ويواجه صاحب المحلين احتمال الغلق لفترة تتراوح بين شهر و 6 أشهر وفقا للسيد بلعربي الذي أضاف أن مديرية التجارة تنتظر نتائج العينات التي اقتطعتها المديرية المحلية للصحة والسكان لبدء الإجراءات القانونية ضد صاحب المحلين"

من جهته أبرز يوسف بوخاري مسؤول خلية الاتصال بمديرية الصحة والسكان أن "النتائج النهائية للتحاليل ستعرف في الأيام المقبلة" مشيرا إلى أن النتائج الأولية تشير إلى لحوم فاسدة وصلصة غير صالحة للاستهلاك.

وتابع قائلا : "لقد استخدموا لحوما مفرومة مجمدة ومخزنة دون احترام قواعد التبريد" مضيفا أن الصلصة المستخدمة في ''السندويتشات'' المستهلكة يظهر أنها فاسدة "عند رؤيتها بالعين المجردة".