مولودية الجزائر تواجه مساء هذا الثلاثاء ظفار العماني بالبطولة العربية

يواجه فريق مولودية الجزائر، هذا الثلاثاء على الساعة 30ر20 بملعب 5 جويلية بالعاصمة، ضيفه نادي ظفار العماني لحساب مباراة ذهاب الدور الـ 16 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد لاعب المولودية سفيان بن دبكة صعوبة المواجهة خصوصا أنها ستطون أمام منافس مجهول ونسعى لتسجيل الفوز بنتيجة كبيرة وتفادي استقبال الأهداف

من جهته لاعب الظفار قاسم السعيد يؤكد أن فريقه لم يتنقل إلى الجزائر كضيف شرف، بل جاء ليشرف سلطنة عمان وتحقيق الفوز رغم أن المنافس فريق كبير وعلينا إحترامه.

يشار إلى أن الممثل الثاني للكرة الجزائرية بالمسابقة العربية شبيبة الساورة كان انهم، أمس الإثنين، على ميدانه أمام شبيبة الساورة بـ1/3.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة كان في الدور ال16 على يد نادي المحرق البحريني (3-1، 0-2).