السلطة المستقلة للانتخابات تشرع هذا الأربعاء في تنصيب مندوبياتها الولائية

تشرع ابتداء من هذا الأربعاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنصيب المندوبيات الولائية تزامنا مع تواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مؤكدة قدرتها على تحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بالاشراف على العملية الانتخابية.

وفي هذا الجانب أكدت عضو بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كوثر كريكو في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه في الوقت الذي تواصل فيه السلطة سلطة الانتخابات عملية تسليم استمارات التوقيع للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية يعكف ممثلوها على المستوى المحلي على مراجعة القوائم الانتخابية والعملية جارية عبر كامل بلديات الوطن.

من حهته أبرز المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات على ذراع أنه سيتم الشروع في تنصيب المندوبيات الولائية هذا الأربعاء بعدما تم تنصيب اللجان.

هذا ويعهد للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ولأول مرة تنظيم العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج الأولية يسابق أعضاؤها الزمن لتكون في الموعد لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية