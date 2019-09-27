معسكر: لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية

لم تسجل مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة التي سجلت بالولاية منتصف نهار اليوم الجمعة, حسبما علم لدى مدير الحماية المدنية للولاية العقيد قريطة مراد.

وذكر العقيد قريطة مراد أن مصالحه لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي سجلت بنواحي مدينة بوحنيفية بولاية معسكر ولم تتلق أي نداء طلب نجدة أو تدخل عبر خطوطها الهاتفية المباشرة أو الخضراء.

وأضاف نفس المسؤول أن عناصر الحماية المدنية يبقون في جاهزية تامة للتدخل سواء بالوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية أو الوحدات الثانوية.

وذكر بعض المواطنين القاطنين ببلديات بوحنيفية وحاسين والقيطنة وتيزي أنهم أحسوا بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريشتر إلا أنها لم تتسبب في أي ذعر أو هلع وسط السكان.

المصدر : واج