﻿تراجع أسعار النفط بفعل بيانات صينية ضعيفة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية جديدة من الصين زادت من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما إنحسرت المخاوف بشأن حدوث مشكلات على مستوى الإمدادات بعد تعاف أسرع من المتوقع لإنتاج النفط الخام السعودي.

وأعلنت الشركات الصناعية الصينية عن انكماش الأرباح في أغسطس لتخالف بذلك ارتفاعا لفترة وجيزة حققته في الشهر السابق، في الوقت الذي يضغط فيه ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على ميزانيات الشركات.

وصباحا هبطت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 8ر0 بالمائة مقارنة مع مستوى الإغلاق السابق إلى 25ر62 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 4ر0 بالمائة إلى 18ر56 دولارا للبرميل.

وبحسب محللين، فإن العودة السريعة لإنتاج النفط في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم بعد أقل من أسبوعين على هجمات استهدفت منشتها النفطية، دفعت كذلك أسعار الخام للانخفاض.

المصدر : واج