المجمع البترولي سيدات يسجل ثاني فوز في البطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد

سجل المجمع البترولي ثاني فوز في البطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات)، عندما تغلب ، اليوم الجمعة ، بعمان على نادي حرثا الأردني بنتيجة 36 مقابل 31 الشوط الأول .و كان ممثل الجزائر قد فاز بسهولة أمس الخميس في خرجته الأولى على نادي أربيل العراقي بنتيجة كبيرة (48-17) لحساب جولة الافتتاح.

ولحساب الجولة الثالثة المقرر إجراؤها غدا السبت، يواجه ''المجمع'' النبك السوري (00ر13) ثم نادي عمان الأردني يوم الأحد (00ر17).

وستركن لاعبات النادي الجزائري للراحة يوم الاثنين، قبل استئناف المنافسة الثلاثاء (00ر15) أمام فريق الدرك من جيبوتي ثم نادي الشرطة السوري يوم الأربعاء (00ر17).

وتشارك في هذه المنافسة سبعة أندية من خمس دول، ويتعلق الأمر بالمجمع البترولي (الجزائر) ، اربيل العراقي، النبك السوري، الشرطة السوري، الدرك الجيبوتي بالإضافة إلى ممثلي كرة اليد الأردنية حرثا وعمان.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة حيث يتوج بها صاحب المرتبة الأولى.

المصدر: وأج