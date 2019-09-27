البطولة العالمية لرفع الأثقال 2019: ميدالية برونزية لوليد بيداني في الخطف

أحرز الرباع الجزائري وليد بيداني (أكثر من 109 كلغ)الميدالية البرونزية في الخطف (200 كلغ) في المحاولة الثالثة والأخيرة هذا الجمعة بباتايا (تايلاند)، في ختام البطولة العالمية لرفع الأثقال.

وحل الجزائري في المرتبة الثالثة خلف بطل العالم لاشا تالاخادز من جورجيا (220 كلغ) والأمريكي غور ميناسيان الذي حل ثالثا (212 كلغ).

وكان بيداني قد اكتفى بمحاولتين (الأول 190 كلغ والثاني 197 كلغ) فقط خلال البطولة العالمية 2018 التي جرت وقائعها بتركمنستان في الوزن الجديد أكثر من 109 كلغ.

ومن جهته، إكتفى الجزائري الآخر صدام ميساوي (96 كلغ) بالمرتبة ال30 بمجموع 338 كلغ (152كلغ في الخطف و186 كلغ في النثر).

وعادت المرتبة الأولى للصيني تاو تيان ب410 كلغ (180 كلغ في الخطف و230 في النثر)، أمام القطري فارس ابراهيم البخ بمجموع 402 كلغ (178 كلغ فب الخطف + 224 كلغ في النثر) والجورجي أنتون بليسنوا (394 كلغ: 181 كلغ في الخطف + 213 كلغ في النثر)، هذا و يذكر أن الجزائر قد غابت في المنافسة النسوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج