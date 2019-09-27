﻿مصر : مقتل عدد من أفراد الامن في هجوم لعناصر "داعش" الارهابي على حاجز بسيناء

27/09/2019 - 17:28

قالت مصادر إعلامية أن عددا من أفراد الأمن المصري قتلوا خلال هجوم لعناصر تنظيم "داعش"الإرهابي شمال سيناء اليوم الجمعة.

أضافت المصادر أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء ، شمال شرق القاهرة.

وتبنى التنظيم الارهابي الهجوم، وفق ذات المصادر.

وتشن السلطات المصرية منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية .

المصدر : واج 

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