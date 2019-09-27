البطولة العربية للأندية رجال: المجمع البترولي في المربع الذهبي

تأهل المجمع البترولي الجزائري إلى الدور نصف النهائي للنسخة ال35 للبطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (رجال) الجارية بالعاصمة الأردنية، عمان، عقب فوزه اليوم الجمعة، أمام رجاء أغادير (المغرب)، بنتيجة 31-24 (الشوط الأول: 12-13).

وتمكن رفقاء اللاعب بركوس من قلب الموازين في المباراة بعد تأخرهم في الشوط الأول بنتيجة 12-13 لصالح المنافس المغربي.

ولحساب الدور نصف النهائي, يواجه يوم الاثنين (30ر17)، نادي برقان الكويتي بعد فوزهم المفاجئ على مواطنهم الكويت (21-20).

وكان النادي الجزائري، قد أطاح بنادي برقان في الدور الأول لحساب الدولة الثالثة من المجموعة الأولى بنتيجة 28-17.

الجمعة 27 سبتمبر: الدور ربع النهائي الغرافة القطري - نادي قطر 31-20 /1/ الكويت الكويتي - برقان الكويتي 20-21 /2/ المجمع البترولي - رجاء أغادير المغربي 31-24 /3/ 00ر18الترجي التونسي - الوحدة السعودي /4/ السبت 28 سبتمبر: راحة لقاءات ترتيبية (5 - 8) الأحد 29 سبتمبر: 00ر13: نادي قطر - المنهزم /4/ (أ) 00ر17: الكويت - رجاء أغادير (ب) الدور نصف النهائي: الاثنين 30 سبتمبر 00ر15: الغرافة القطري /1/ - الفائز /4/ (ج) 30ر17: برقان الكويتي - المجمع البترولي (د) الثلاثاء 1 أكتوبر: راحة لقاءات ترتيبية : الأربعاء 2 أكتوبر 00ر11: الخاسر (أ) - الخاسر (ب) (المرتبة 7 - المرتبة 8) 00ر15: الفائز (أ) - الفائز (ب) (المرتبة 5 - المرتبة 6) 00ر17: الخاسر (ج) - الخاسر (د) (المرتبة 3 - المرتبة 4) النهائي : الخميس 3 أكتوبر 00ر16: الفائز (ج) - الفائز (د).

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج