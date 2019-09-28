بوقدوم : الجزائر متمسكة بخيارها الإستراتيجي الرامي إلى مواصلة بناء صرح الإتحاد المغاربي

جدد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة تمسك الجزائر بخيارها الإستراتيجي الرامي الى مواصلة بناء صرح الاتحاد المغاربي، معبرا بالمقابل عن اسفه لعدم التوصل الى حل نهائي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في مداخلته على أن الجزائر"تبقى متمسكة بخيارها الاستراتيجي الرامي الى مواصلة بناء صرح الاتحاد المغاربي الذي انطلقت بذرته الاولى بالجزائر منذ ثلاثة عقود.

ويبقى بلدي على استعداد كامل من أجل ترجمة هذا الهدف الذي تصبو اليه شعوبنا في المنطقة على أرض الواقع".

واسترسل الوزير بالمناسبة معبرا عن أسف الجزائر"لعدم تحقق الديناميكية التي توقعها الامين العام في قضية الصحراء الغربية"، قائلا:"واننا نأسف لاستقالة مبعوثه الشخصي السيد هورست كوهلر، نتمنى بكل صدق ان تسود روح الحوار بين الاشقاء في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو من أجل التوصل الى الحل النهائي الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية