صناعة عمومية : ارتفاع طفيف في أسعار الانتاج خلال الثلاثي الثاني 2019

ارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي خارج المحروقات بنسبة 7ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2019 مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، حسبما علمته "وأج" من الديوان الوطني للإحصائيات.

و بمقارنة السداسي الأول من السنة بنفس الفترة خلال سنة 2018، ارتفعت أسعار الإنتاج ب 7ر2 بالمائة، و هو ارتفاع مشابه للارتفاع المسجل خلال الثلاثي الثاني من 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حسب الديوان.

و خلال الثلاثي الأول من السنة مقارنة بالثلاثي الأول، عرفت اسعار الانتاج تغيرات تباينت بين الارتفاع الطفيف و الانخفاض الطفيف.

و يضيف ذات المصدر، أن ارتفاع أسعار الإنتاج، باحتساب جميع الرسوم و استثناء مصاريف النقل، سجل على الأخص في صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيك و الالكترونيك و الكهرباء ب +7ر1 بالمئة و النسيج ب6ر1 بالمئة و المناجم و المحاجر ب3ر1 بالمئة.

كما عرفت صناعات اخرى ارتفاعا في الأسعار عند الانتاج مثل الجلود و الاحذية (6+ر0 بالمئة) و مواد البناء (+3ر0 بالمئة) و الصناعات الغذائية (+3ر0 بالمئة) و الصناعات الكيماوية (+1ر0 بالمئة).

و عرف قطاع الطاقة من جهته تراجعا ب8ر0 بالمئة في أسعار الانتاج فيما تراجع قطاع صناعة الخشب و الفلين و الورق ب1ر0 بالمئة.

و خلال الثلاثي الأول من 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018، سجل أهم ارتفاع في أسعار الانتاج (+1ر11 بالمئة) في قطاع المناجم و المحاجر متبوعا بصناعة النسيج +10.3 بالمئة) و الخشب و الفلين (+5ر7 بالمئة) و صناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيك و الالكترونيك و الكهرباء ب5 بالمئة و الصناعات الكيماوية و الغذائية ب4ر0 بالمئة و مواد البناء ب3ر0 بالمئة.

و ما بين يناير و يونيو الماضيين، تراجعت أسعار معظم القطاعات باستثناء صناعات الجلود و الطاقة اللذات تراجعا ب4ر2 بالمئة و 4ر0 بالمئة على التوالي.

و سجل أهم ارتفاع في صناعات النسيج (+10 بالمئة) و المناجم و المحاجر (+6ر9 بالمئة) و الخشب و الفلين و الورق (+8 بالمئة) و صناعات الحديد و الصلب والتعدين و الميكانيك و الالكترونيك و الكهرباء (+6ر3 بالمئة) و الصناعات الغذائية (+7ر1 بالمئة) و الصناعات الكيماوية (+4ر0 بالمئة)

و بقيت اسعار الانتاج لقطاعات مواد البناء و الصناعات المختلفة مستقرة خلال السداسي الأول 2019 مقارنة بنفس الثلاثي من2018 .

يذكر أن التغير السنوي المتوسط في أسعار الانتاج الصناعي خارج المحروقات خلال 2018 بلغ +1ر2 بالمئة مقارنة بسنة 2017.