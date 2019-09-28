البطولة العربية للأندية (سيدات) : المجمع البترولي يسحق النبك السوري

حقق ممثل الجزائر، المجمع الرياضي البترولي، فوزه الثالث على التوالي في البطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات)، عندما تغلب هذا السبت بعمان (الاردن) على نادي النبك السوري بنتيجة (33-14، الشوط الاول 16-06)، ضمن الجولة الثالثة من المنافسة العربية.

وكان المجمع النفطي قد تغلب يوم امس الجمعة على نادي حرثا الأردني بواقع (36-31)،كما تغلب بسهولة يوم الخميس في خرجته الأولى على نادي أربيل العراقي بنتيجة كبيرة (48-17).

ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها غدا الأحد على (00ر17)، يواجه المجمع نادي عمان الأردني.

وستركن لاعبات النادي الجزائري للراحة بعد غد الاثنين, قبل استئناف المنافسة يوم الثلاثاء على (00ر15) أمام فريق الدرك الجيبوتي، قبل أن يلتقي بالشرطة السوري يوم الأربعاء (00ر17).

وتشارك في هذه المنافسة سبعة أندية من خمس دول، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (الجزائر)، أربيل العراقي، النبك السوري، الشرطة السوري، الدرك الجيبوتي بالإضافة الى ممثلي كرة اليد الأردنية حرثا وعمان.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة ، حيث يتوج بها صاحب المرتبة الأولى.

المصدر : واج