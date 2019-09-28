العلامة آيت علجت يختتم شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس والوزير الأول يشيد بعطاءه المثمر و المتواصل

احتفى اليوم السبت بالجزائر العاصمة بالشيخ العلامة ايت علجت بمناسبة اختتامه دراسة وشرحا للموطأ للإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه وذلك بعد سنوات من العطاء والبذل العلمي في رحاب بيت من بيوت الله.

وحضر هذا الاحتفاء كل من وزري الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بالمهدي ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى ابو عبد الله غلام الله وعلماء وائمة وطلبة وتلاميذه الشيخ.

وكان قد بدأ الشيخ في شرح الموطأ لتلامذته بمسجد الامام مالك بن أنس ببوزريعة بالعاصمة منذ اكثر من خمسة سنوات على غرار العلماء المصلحين كالشيخ عبد الحميد ابن باديس.

وفي رسالته التي قرأها على الحضور نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والاوقاف، عبر الوزير الاول نور الدين بدوي عن سعادته بهذا الحدث.

،قال في هذا السياق: "لقد غمرني شعور بالسعادة حين بلغني خبر ختمكم لموطأ امام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي عنه، شعور لا يضاهيه في القوة الا شعور الافتخار بالانتماء الى الجزائر الولادة للعلماء والاولياء على امتداد تاريخها العلمي المشرف.

"وانكم -كما يضيف --فضيلة الشيخ حلقة في هذه السلسلة الذهبية من علماء الجزائر وصلحائها المتصلة بمدينة رسول الله (ص) والتي قامت عليها في وطننا حالة دينية راشدة هي تديننا الاصيل تدين الاجداد المبني على التسامح والوسطية والاعتدال".

وذكر الوزير الاول في رسالته بتضحيات الشيخ ايت علجت خلال الثورة التحريرية وكفاحه رفقة العقيد عميروش من اجل استقلال الجزائر وكذا اسهامه في تخريج اجيال من التلاميذ وطلبة العلم والالا ف من الاطارات من مدرسته وزاويته القرآنية، معبرا في ذات الوقت عن "تقدير الدولة الجزائرية" لمقام الشيخ وكل العلماء "الذين افنوا اعمارهم خدمة للعلم الشريف".

كما اشاد بعطاء الشيخ ايت علجت "المثمر والمتواصل" خدمة للعلم والوطن، مذكرا بالوسطية والاعتدال وحب الوطن الذي يتميز بها وتلامذته.

واختتم الوزير الاول رسالته قائلا: "ان الامام مالك رمز من رموز المرجعية الوطنية الدينية والتي حفظت البلد في ماضيه و هويته الدينية وللمجتمع انسجامه وتناغمه في ممارسة تدينه وتكون سدا منيعا في وجه ظاهرتي التصدير الطائفي والتسويق النحلي وان جهودكم في تدريس هذه المصنفات لتعزز اركانها ويديم شانها ويحفظ امنها الفكري والروحي".

وبدوره اشاد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ابو عبد الله غلام الله بما قدمه الشيخ ايت علجت متمنيا ان يكون خير خلف لخير سلف وان يكون قدوة للأجيال في تعاقبها.

وتم تكريم الشيخ ايت علجت تكريما رمزيا بمنحه ثلاثة عمرات له ولأولاده عرفانا بما قدمه طوال حياته.