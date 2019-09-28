﻿لجنة متابعة عالية المستوى لمدى تنفيذ الإجراءات المرتبطة بتموين مركب الحجار بخامات الحديد

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت هذا السبت بعنابة بأن لجنة متابعة عالية المستوى تم تنصيبها في سياق اللقاء الوزاري المشترك الأخير لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات المستعجلة التي إتخذت لضمان تموين مركب سيدار الحجار (عنابة) بخامات الحديد بصفة"يومية ومنتظمة".

وأوضحت الوزيرة خلال معاينتها مركب الحجار في إطار زيارة عمل وتفقد لقطاعها بهذه الولاية بأن "الوضعية غير المقبولة التي آلت إليها عمليات تموين مركب سيدار الحجار بخامات الحديد والتي تسببت في تعطيل نشاطه الاقتصادي لن تتكرر"مشددة على ضرورة تجند كل الشركاء المعنيين لتجاوز مثل هذه الوضعيات التي تمس بالاقتصاد الوطني .

وأضافت تمازريرت بأن عمليات تموين المركب بخامات الحديد مرتبطة بسلسلة لوجيستيكية تتطلب العمل بصفة مندمجة على مستوى إنتاج خامات الحديد ونقلها إلى المركب لضمان ديمومة النشاط الاقتصادي مذكرة بحرص الوزير الأول نور الدين بدوي من خلال رسالة وجهها بالمناسبة إلى عمال وإطارات المركب يشدد فيها على ضرورة تموين المركب بخامات الحديد بصفة يومية وفق إحتياجات نشاطه الإنتاجي للحفاظ على وسائل الإنتاج .

فمركب سيدار الحجار كما ورد في رسالة الوزير الأول"خصصت له الدولة اعتمادات هامة لتطويره و تمكينه من استعادة مكانته في مجال صناعة الحديد والصلب ويتوجب الحفاظ على هذا الاستثمار و تثمينه" .

وتفقدت وزيرة الصناعة والمناجم بمركب سيدار الحجار منطقة استقبال واستغلال خامات الحديد التي تحول إليه يوميا من منجمي الونزة وبوخضرة بولاية تبسة بمتوسط 5 آلاف طن يوميا وذلك منذ اتخاذ الإجراءات المستعجلة بهدف ضبط التموين بهذه المادة الأولية .

وببلدية البوني تفقدت الوزيرة المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات المعدنية" فيروفيال"، حيث استمعت إلى عرض حول مخطط الاستثمار الذي استفادت منه المؤسسة لتأهيل وتحديث معداتها الإنتاجية وذلك بغلاف مالي يفوق 4 مليار دج.

ويتضمن هذا المخطط الاستثماري اقتناء تجهيزات حديثة تمكن المؤسسة من إنتاج معدات معدنية خاصة بعربات النقل بالسكة الحديدية وأخرى لإنتاج الحاويات، كما زارت الوزيرة المنطقة الصناعية"عين الصيد"ببلدية عين الباردة التي تتربع على 446 هكتار وتضم 140 قطعة مخصصة للاستثمار الصناعي .

ولدى معاينتها لسير عمليات التهيئة على مستوى المنطقة الصناعية ركزت الوزيرة على إعطاء الأولية لعمليات توصيل الكهرباء وإحترام آجال إنجاز مختلف عمليات التهيئة لاستقطاب المستثمرين وخلق ديناميكية تنموية بالمنطقة ، بعد ذلك توجهت وزيرة الصناعة والمناجم إلى تبسة في إطار زيارة تفقد إلى هذه الولاية.

تموين بالحديد الخام بمتوسط 5 آلاف طن يوميا خلال الأسبوعين الأخيرين

يسجل مركب سيدار الحجار بعنابة منذ أسبوعين تموين منتظم بالمادة الأولية (الحديد الخام) بحجم متوسط يقدر بنحو 5 آلاف طن يوميا مع تسجيل أعلى مستوى للتموين خلال يوم واحد قدر ب 8500 طن, حسب ما علم من الرئيس المدير العام للمركب, شمس الدين معطاء الله .

وبهذا المستوى من التموين يعمل مركب سيدار الحجار الذي تفقدت منشآته اليوم وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت على إعادة تشكيل حجم الاحتياطي المطلوب من المادة الأولية لتأمين ديمومة نشاط المركب، حسب ما أوضحه ل/وأج السيد معطاء الله الذي ذكر بأن مركب سيدار الحجار يستهلك يوميا لنشاطاته الإنتاجية 6700 طن من الحديد الخام.

ولتفادي تعطيل العملية الإنتاجية والمحافظة على وسائل الإنتاج، استنادا للرئيس المدير العام, "يحتاج المركب إلى احتياطي يغطي نشاطاته الإنتاجية لمدة 30 يوما لتفادي توقيف الفرن العالي وتمكين المركب من تحقيق أهدافه الإنتاجية واحترام تعهدات تجاه الزبائن."وسجل مركب سيدار الحجار منذ بداية السنة الجارية 2019 عدة توقفات عن النشاط الإنتاجي لأسباب مرتبطة بتذبذب التموين بالمادة الأولية، ةحسب ما أفاد المسؤول الأول للمركب الذي يتوقع تحقيق إنتاج إجمالي يقدر ب 590 ألف طن من المواد الحديدية القابلة للتسويق مع نهاية السنة الجارية مقابل 700 ألف طن خلال سنة 2018.

وتقدر الطاقات الإنتاجية للمركب ب 2400 طن من المواد الحديدية يوميا، من بينها 1000 طن حديد الخرسانة و 1400 طن من المواد المسطحة .

وقد مكنت الاستثمارات المحققة في إطار الشطر الأول من برنامج الاستثمار من تحديد الطاقات النظرية للإنتاج بمركب سيدار الحجار ب800 ألف طن من الحديد القابل للتسويق سنويا.

ويرتقب بلوغ مستوى إنتاجي يقدر ب 1,1 مليون طن سنويا مع الإنتهاء من الشطر الثاني من مخطط الاستثمار وذلك مع نهاية سنة 2021، استنادا لــ شمس الدين معطاء الله.