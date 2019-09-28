﻿الفريق قايد صالح يشرع في زيارة عمل للناحية العسكرية الثانية بوهران

شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا السبت في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه"مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية لمختلف النواحي العسكرية ، وعشية إنطلاق سنة التحضير القتالي 2019/2020، شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم السبت 28 سبتمبر 2019، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران".

وأوضح ذات المصدر أن الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمارين رمايات بالصواريخ ضد أهداف بحرية وأخرى برية، إنطلاقا من الغواصتين"الهقار"و"الونشريس"التابعتين للقوات البحرية.

وتأتي هذه التمارين، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني، بعد تلك التي أشرف على تنفيذها الفريق قايد صالح يوم 26 أوت الماضي بالواجهة البحرية الغربية.

وأشار البيان أنه وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمام مجموعة من إطارات الناحية على أن"حضوره الشخصي لمثل هذه التمارين ينبع من حرصه الشديد على الاطلاع ميدانيا على المستوى الذي بلغته قواتنا البحرية، التي حظيت لدى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،على غرار بقية مكونات القوات المسلحة، بما تستحقه من إهتمام ورعاية شديدين، شملت كافة الجوانب سواء من الجانب التجهيزي وتوفير كل أنواع وأشكال العتاد والسلاح المتطور، أو من ناحية توفير العنصر البشري الكفء والمؤهل تأهيلا عاليا، أو فيما يتعلق بالجانب المنشآتي".

وأكد بالمناسبة على"ضرورة السعي الدائم إلى حسن توظيف كافة المعارف العلمية والتكنولوجية المكتسبة ، هذا علاوة على ضرورة اتسام كافة مكونات جيشنا بالطابع العملي والمهني المتكامل والمتوافق والمنسجم".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج