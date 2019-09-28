مونديال 2019 : تأهل العداء عبد المالك لحولو إلى نهائي 400 متر حواجز

تأهل العداء الجزائري عبد المالك لحولو هذا السبت إلى نهائي 400 متر(حواجز) من البطولة العالمية لألعاب القوى الجارية حاليا بالدوحة القطرية، بعدما أنهى السباق في المركز الثاني لمجموعته، بوقت قدره (48ثا و 39جزء)، وهو رقم قياسي وطني جديد في هذا الاختصاص.

وكان الرقم الوطني السابق بحوزة لحولو بزمن قدره (48 ثا و 47 جزء) والذي حققه خلال البطولة الإفريقية 2018 بنيجيريا.

وحل العداء الجزائري وراء النرويجي كارستن وارهولم (48 ثا, 28 جزء) في الوقت الذي جاء فيه الأمريكي تي جي هولمس في الصف الثالث ب(48ثا و 67ثا).

ويعد هذا التأهل تاريخي بالنسبة لكل من العداء لحولو والجزائر ايضا، حيث لم يسبق لأي رياضي جزائري وأن بلغ نهائي هذا الاختصاص في البطولة العالمية منذ الدورة الاولى سنة 1983 بفنلندا.

ويجرى النهائي يوم الاثنين 30 سبتمبر على 40ر20 (بالتوقيت الجزائري)، وسيسعى لحولو الى تحقيق احسن نتيجة شخصية له، لاسيما وأنه حقق ثالث أحسن توقيت من بين العدائين الذين بلغوا هذا الدور.

وتجرى البطولة العالمية 2019 لألعاب القوى ما بين 27 سبتمبر و 6 أكتوبر بالدوحة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج