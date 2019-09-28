بوقدوم يؤكد على"الضرورة الملحة"لتعزيز الحوار الشامل من أجل مواجهة التحديات الراهنة

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم هذا السبت بنيويورك على"الضرورة الملحة" لتعزيز الحوار الشامل من أجل مواجهة التحديات الراهنة وترقية الحلول السياسية ورفض التدخل الخارجي والحلول العسكرية،حسبما أشار إليه بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أن بوقدوم قد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة خلال جلسة علنية للنقاش العام، في إطار مشاركته في أشغال الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتطرق الوزير لبعض التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي على غرار الارهاب والأزمات التي تؤثر على العالم العربي ومنطقة الساحل، مبرزا"الضرورة الملحة" لتعزيز الحوار الشامل لكل الأطراف المعنية وترقية "الحلول السياسية ورفض التدخلات الأجنبية والحلول العسكرية".

وعرض الوزير في مداخلته"أهمية" المواضيع المسجلة في جدول أعمال هذه الدورة، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الفقر والتنمية المستدامة والتربية النوعية والادماج ومكافحة التغيرات المناخية.

واعتبر بوقدوم أنه ورغم"التطورات المسجلة يبقى هناك الكثير للقيام به"من أجل تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع الدولي في أفاق 2030.

كما جدد التأكيد على"قناعة الجزائر"في تشييد الصرح المغاربي العربي والتزامها بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.

كما أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية على"ثقة الجزائر"في تعددية الأطراف التي تبقى اطارا أكثر ديمقراطية للتعبير بالنسبة للأمم والشعوب".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج