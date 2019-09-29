انطلاق الموسم التكويني الجديد بتخصصات تتماشى مع سوق الشغل في انتظار البكالوريا المهني

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين, دادة موسى بلخير, رفقة عدد من أعضاء الحكومة بالبليدة على إعطاء إشارة انطلاق الدخول المهني الرسمي لدورة سبتمبر الجديدة التي تضم أزيد من 200 ألف متربص جديد عبركافة المؤسسات التكوينية على المستوى الوطني.

و بحسب ما كشف عنه الوزير الذي أعطى إشارة انطلاق هذه الدورة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للصناعات الغذائية بسيدي عبد القادر, أن الدخول المهني دورة سبتمبر عرف توفير ما يزيد 382 ألف منصب جديد ليرتفع بذلك عدد المتربصين و الممتهنين و التلاميذ الذين يزاولون تعليمهم و تكوينهم بمختلف المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن الى 700 ألف متربص و تلميذ.

و أضاف الوزير الذي كامن مرفوقا بوفد وزاري هام يتشكل من التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة و الفلاحة و الصيد البحري ,أن عروض التكوين التي يضمنها القطاع للشباب الراغبين في الاندماج بسهولة في عالم الشغل أو إنشاء نشاط خاص تتشكل من 23 شعبة مهنية.

وكان الوزير اكد سابقا ان اولويات التكوين المهني هذا العام تتمثل في الامتياز والاهتمام بمشاريع المؤسسات حيث يحصي القطاع ازيد من 5 مشاريع مؤسسة على المستوى الوطني

وأكدت الوزارة انه قد تم توفير أزيد من 382 ألف منصب بيداغوجي جديد، من بينها 380 ألف في التكوين المهني و2.000 منصب آخر في التعليم المهني.

ويتمثل جديد الدورة في فتح تخصصات تتماشى وسوق الشغل واستحداث ببكالوريا مهنية يتم العمل بها بدءا من الموسم القادم .

وما يميز الدخول التكويني الجديد هو ان ازيد من 68 بالمائة من عروض التكوين المتوفرة تتعلق بتخصصات في قطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني ، ويتعلق الأمر بعروض تكوين في مجال الصناعة (19بالمائة) وفي الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية (16،40بالمائة) وفي البناء والأشغال العمومية (13،09بالمائة) وفي الفلاحة والصناعة الغذائية(10 بالمائة) وفي تكنولوجيات الإعلام والإتصال(10بالمائة).

أما بالنسبة لتكوين الفئات الخاصة فقد وفرت الوزارة 674 منصب تكويني جديد موزعة على 5 مراكز تكوين مهني وتمهين متخصصة للمعاقين جسديا، متواجدة بالجزائر وبومرداس والأغواط وسكيكدة وغليزان.

وتسعى الوزارة، بمناسبة هذا الدخول الى"التكفل بالطلب المتزايد باستمرار على التكوين من قبل ذوي المستوى الثالثة من التعليم الثانوي"، حيث تتمثل عروض التكوين المتوفرة لهذه الشريحة من الشباب في 37.960 منصب تكوين، مع فتح 203 فرع منتدب على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين وتدعيم عروض التكوين في بعض التخصصات المطلوبة بكثرة من طرف الشباب.

ويندرج دخول سبتمبر 2019، في إطار برنامج القطاع الرامي أساسا الى"تنويع أنماط وأجهزة التكوين، وتكييف التكوينات مع إحتياجات القطاعات المستعملة ومتطلبات سوق الشغل، مع التركيز على ترقية وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين، وذلك بمواصلة وضع حيز التنفيذ القانون المحدد للقواعد الجديدة في مجال التمهين.

وتحسبا لهذا الدخول، تدعمت المؤسسات التكوينية المقدر عددها حاليا بـ 1.295 مؤسسة على المستوى الوطني، بـ 34 مؤسسة جديدة سيتم وضعها قيد الخدمة، وذلك بطاقة استيعاب بيداغوجية قدرها 15.100 منصب بيداغوجي، من بينها مراكز ومعاهد وطنية للتكوين والتعليم المهنيين.

وللسير الحسن لهذا الدخول، فقد تم ادراج تعديلات على مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تمت مراجعتها خلال سنة 2018 ، والتي تتضمن 23 شعبة مهنية و495 تخصصا، واعتماد دليل شعب وتخصصات التعليم المهني في طبعة 2019 .

ومن جهة أخرى، يشهد هذا الدخول، مواصل تنفيذ التنظيم الجديد لمسار التعليم المهني الذي تّم إعتماده منذ سنة 2007، إضافة إلى التوسيع التدريجي لشبكة المؤسسات المخصصة لهذا المسار، و ذلك بفتح 7 معاهد جديدة للتعليم المهني، من بينها معهدين متخصصين في ميدان الفندقة والسياحة والإطعام بولايتي تيبازة وجيجل، و4 معاهد متخصصة في الميدان الصناعي بتيزي وزو، بومرداس، الشلف وورقلة، وآخر متخصص في ميدان الفلاحة والصناعات الغذائية بولاية تبسة.

وفي ولاية تيارت- كعينة عن باقي ولايات الوطن- تدعم قطاع التكوين المهني بتخصصات جديدة من اجل مسايرة للواقع من أجل الاندماج في الحياة المهنية بين شعب تقنية وأخرى فلاحية ، وفي هذا الشأن أوضح مدير القطاع بتيارت زيان بروجة ان مؤسسات التكوين في تيارت ستوفر 7600 مقعد تكويني بين الاقامي و التمهين الى غاية التخصصات المتعلقة بالنساء الماكثات بالبيت .

ولإنجاح الموسم التكويني الجديد ضبطت مديرية التكوين والتعليم اللمهنيين للولاية كل الترتيبات من اجل دخول مهني موفق بتيارت على جميع الاصعدة مع التحاق ازيد من 4600 متربص لمقاعد التكوين.

يذكر أنه تم مؤخرا، تنصيب لجنة وزارية مختلطة مكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية، والتي تهدف إلى جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم.