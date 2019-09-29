التكوين المهني : تمديد فترة التسجيلات لدورة سبتمبر إلى ال15 أكتوبر الداخل

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير،اليوم الأحد من البليدة عن تمديد فترة التسجيلات الخاصة بدورة سبتمبر 2019 إلى غاية 15 أكتوبر الداخل وهذا للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب بالالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهنيين.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إعطائه من البليدة إشارة انطلاق الدخول المهني الجديد دورة سبتمبر2019 "أنه نظرا للطلب الكبير المسجل للالتحاق بمختلف مراكز التكوين المهني الذي سجلته هذه الأخيرة تقرر تمديد فترة التسجيلات التي كانت قد اختتمت في 22 سبتمبر وهذا إلى غاية منتصف الشهر الداخل".

وفي هذا السياق أكد مسؤول قطاع التكوين والتعليم المهنين أنه من بين 382.000 منصب بيداغوجي جديد تم توفيره خلال دورة سبتمبر تم تسجيل التحاق 250.000 متربص وتلميذ ممتهن جدد وهو الأمر الذي استدعى تمديد فترة التسجيلات بغية منح الفرصة للشباب للالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المنتشرة عبر التراب الوطني.

كما أكد دادة موسى أن هذه المراكز قد سجلت خلال هذه الدورة التحاق أعداد معتبرة من خريجي الجامعات بالنظر الى التخصصات التي يوفرها قطاع التكوين والتعليم المهنيين والتي تضمن للمتخرج الحصول على منصب عمل عقب انتهاء فترة تكوينه.

من جهة أخرى ولدى تطرقه للبكالوريا المهنية أكد الوزير انه تم الانتهاء من إعداد الأرضية الخاصة بهذا المشروع وهذا بنسبة 70 بالمائة على غرار تحديد الإطار القانوني بحيث "لم تتبق سوى أمور تقنية" يقول الوزير الذي أكد على الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في الترويج و التعريف بهذه الشهادة الجديدة.