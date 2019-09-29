غوتيراس يشيد بدور الجزائر في تسوية الأزمات بإفريقيا

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم ،يوم امس السبت بنيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن المحادثات تمحورت حول "مسار تسوية الأزمات بمنطقة الساحل لاسيما في ليبيا و مالي"، مشيرا أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية و الامين العام الاممي قد تطرقا أيضا الى قضية الصحراء الغربية.

و بهذه المناسبة "أشاد السيد غوتيريس بدور الجزائر و الجهود التي تستمر في بذلها بهدف ترقية الحلول المستدامة لهذه الازمات" حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، " شكر الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر للدور الريادي الذي تضطلع به في اطار اصلاح منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية.