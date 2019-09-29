قانون المالية 2020 يقر ضريبة جديدة على أصحاب المركبات

تضمن مشروع قانون المالية 2020 ضريبة جديدة على أصحاب السيارات سميت ضريبة البيئة، يرجح المختصون أنها ستساهم في التخفيف من التلوث.

ومن شأن هذه الضريبة التي تضمنها قانون المالية لـ2020 ان تثقل كاهل أصحاب المركبات، وتكون تبعاتها على المواطن البسيط، وهو الأمر الذي جعل الخبير الاقتصادي عبدالقادر بريش يقترح فرضها على اصحاب المصانع، مضيفا "أن من يلوث أكثر ينبغي أن يدفع أكثر" .

من جهته الخبير الاقتصادي عبدالرحمن عية أكد أن هذه الضريبة من شأنها ان تخفف من الاحتباس الحراري، داعيا الى جعلها لا تتجاوز حدود 2 بالمئة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية