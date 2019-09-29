تأهل اتحاد الجزائر إلى دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه غور ماهيا الكيني بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 2-0)، اليوم الأحد بنيروبي في إياب الدور السادس عشر.

و افتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر أيمن محيوس، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال16.

وكان الاتحاد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة مريحة (4-1)، ما سمح له بانتزاع تأشيرة التأهل الى الدور القادم.

بالإضافة للنادي العاصمي، سيخوض ممثل الجزائر الثاني، شبيبة القبائل, لقاء الاياب لنفس الدور اليوم الأحد (00ر17)، أمام المضيف حورويا كوناكري من غينيا.

وعرف لقاء الذهاب فوز الشبيبة بنتيجة 2-0 بملعبها "اول نوفمبر" بتيزي وزو.

