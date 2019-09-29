الفريق قايد صالح : الجيش لا يزكي أحدا و الشعب هو من يختار الرئيس القادم عبر الصندوق

أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ، اليوم الأحد بوهران أن الجيش "لا يزكي أحدا وأن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق" خلال الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح قال في كلمة توجيهية بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير،بمناسبة ثاني ايام زيارته الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ، أنه "من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام".

وتابع قائلا :"إننا نؤكد في هذا الصدد بأن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدا، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ".

"كما نؤكد مرة أخرى وانطلاقا من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة- يضيف الفريق قايد صالح- أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبدا، ،وأننا عازمون على مواصلة مواجهة العصابة إلى غاية التخلص من شرورها".

وقال الفريق قايد صالح خلال هذه الكلمة التي ألقاها أمام إطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية و تابعها جميع أفراد القوات البحرية عبر تقنية التحاضر المرئي أن "قواتنا البحرية قد أصبحت،على غرار بـقـية القوات الأخرى، تمتلك ناصية التكنولوجيات المتطورة، وأضحت بذلك مثالا يقتدى به في مجال العمل المهني المحترف الجاد والمسؤول".



كسب رهان الانتخابات الرئاسية من المسائل البديهية للشعب "

وذكر بأن "تميز الشعب الجزائري الأصيل والأبي، وتعوده على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة، في 12 ديسمبر المقبل، من المسائل البديهية"، موجها "تحية إكبار واحترام لكافة المواطنين، لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها".

وأردف قائلا في هذا الشأن "لقد سبق لي وأن أكدت في مداخلاتي السابقة، أن تميز الشعب الجزائري الأصيل والأبي، وتعوده على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها، يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة، إن شاء الله تعالى، في 12 ديسمبر المقبل، من المسائل البديهية، ويجعل منه، بذلك، بمثابة الخطوة الأخرى من الخطوات العملاقة، التي ما فتئ يخطوها الجزائريون بكل ثقة وثبات"، مضيفا أنه "من هذا المنطلق، تندرج جدية وصوابية التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكد في هذا الاطار أنه "وبعد الانتهاء من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة ومباشرة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لصلب المهام الموكلة إليها، في ظل قانون انتخابي مكيف، سيتم تثبيت ركائز الضمانة الحقيقية لإجراء هذا الاستحقاق الوطني بكل ما يفرضه معيار النزاهة من بواعث الصدق والمصداقية".

وبهذه المناسبة - يضيف نائب وزير الدفاع الوطني- يجدر بنا أن نوجه تحية إكبار واحترام لكافة المواطنين، لاسيما فئة الشباب،الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها، من خلال توافدهم وإقبالهم على مكاتب التسجيل في مختلف بلديات الجمهورية عبر كافة أنحاء الوطن، من أجل تسجيل أنفسهم في هذه القوائم والاستعداد لأداء واجبهم الوطني، وتلكم علامة بارزة من علامات الإخلاص للجزائر ودلالة من دلالات إرادة الشعب الجزائري القوية وحرصه الشديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل ما يستوجبه ذلك من واجب التحلي بالسلوك والقيم ذات الصلة الوثيقة بمبادئ الشعب وثوابت الأمة".

أسديت تعليمات للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية

وتابع الفريق قايد صالح قائلا:" كما أشرت إليه في مداخلتي السابقة حول تأمين الانتخابات الرئاسية، أود أن أؤكد أنني أسديت تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة"، مشيرا الى "الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي".

عملية مكافحة الفساد ستتواصل إلى غاية نهايتها

وقال في هذا الخصوص: "وبهذا المعنى تحديدا، أود أن أشير إلى الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي، هذه الأحكام، التي جسدت مطلبا شعبيا ملحا ومشروعا، نالت استحسان وترحيب المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لرؤية من كان إلى وقت قريب يعيث في الأرض فسادا وتكبرا وازدراء لمعاناة شعبنا الأبي".

"وبهذا - يضيف الفريق قايد صالح- فقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون، وليتيقن الشعب الجزائري أنه لن يهدأ لنا بال حتى ينال كل مفسد ومخرب للوطن جزاءه العادل، وستتواصل عملية مكافحة الفساد إلى نهايتها، أي تطهير البلاد من هؤلاء المفسدين والعابثين بمقدرات الشعب ومستقبل الأجيال، مهما تطلب ذلك من جهود مضنية وتضحيات جسام".



على القطاع الإعلامي الوطني أن يساير بكل صدق وصراحة مجرى الأحداث و يتحلى بالموضوعية المطلوبة في تناول الوقائع

من جهة أخرى أكد الفريق قايد صالح على "أهمية الجانب الإعلامي ومدى تأثيره على الرأي العام الوطني وعلى سير ووجهة الأحداث" ،داعيا أحرار هذا القطاع إلى "تفعيل الضمير الحي والمساهمة بحيوية في انتصار الجزائر على من يعاديها".

وأبرز بهذا الخصوص بأن "الجميع يعلم مدى أهمية الجانب الإعلامي، ويعلم مدى تأثيره على الرأي العام الوطني وعلى سير ووجهة الأحداث" مشيرا الى انه "انطلاقا من هذه الأهمية واعتبارا لهذا التأثير الإعلامي، فإنني أدعو أحرار هذا القطاع إلى تفعيل الضمير الحي والمساهمة بحيوية في انتصار الجزائر على من يعاديها، من خلال الجهد الإعلامي النزيه والصراحة التي يتميز بها رجال الإعلام الوطنيين وما أكثرهم".

وأوضح أنه "من حق الجزائر علينا في الجيش الوطني الشعبي، أن نكون في مستوى تطلعات شعبها، لكن من حقنا نحن على القطاع الإعلامي الوطني بكافة فروعه المسموعة والمقروءة والمرئية،أن يساير بكل صدق وصراحة مجرى الأحداث وتطوراتها وأن يتحلى بالموضوعية المطلوبة في تناول الوقائع، وأن يجاهر بالحق ولا يخشى لومة لائم عند التصدي لكل من يجعل أساليب التهويل وسيلته الإعلامية المثلى، وأن يجعل دوما مصلحة الجزائر العليا فوق كل الاعتبارات الأخرى، فتلكم هي النصيحة الصادقة النية والطيبة السريرة،التي ننصح بها أحرار قطاع الإعلام الوطني".

وختم الفريق قايد صالح تدخله قائلا :"لا يسعني إلا أن أقول بكل فخر وتصميم وتفاؤل بالمستقبل، بأن الجزائر سائرة نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك، بفضل الله وقوته،ثم بفضل وعــي الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يحسم الأمور الجدية لصالح الجزائر والجزائر فقط، فالجزائر تستحق بأن تكون فوق كل اعتبار، والله من وراء القصد، ويشهد على ما أقول".

وفي ختام اللقاء استمع الفريق قايد صالح إلى تدخلات إطارات وأفراد القوات البحرية، الذين عبروا عن "فخرهم بهذه المكاسب المعتبرة التي تدعم بها أسطول قواتنا البحرية".

وبخصوص فعاليات الزيارة فقد خصص الفريق قايد صالح يومها الثاني للإشراف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ، انطلاقا من غواصتين، ضد أهداف برية، حيث استمع في بدايتها رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية إلى عرض حول مراحل وسير التمرين المنفذ على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، ليتابع بعدها مجريات التمرين الذي تم تنفيذه من قبل أطقم الغواصتين " الهقار" و"الونشريس" التابعتين للقوات البحرية.

هذا التمرين يندرج في إطار "التأكد من مدى الفعالية العملياتية للغواصتين وقد تم تنفيذ الرمي بنجاح وتدمير الأهداف البرية بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.