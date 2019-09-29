رابطة أبطال إفريقيا : تأهل شبيبة القبائل إلى دور المجموعات

ضمن فريق شبيبة القبائل تأشيرة التأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه اليوم الأحد أمام مضيفه حورويا كوناكري من غينيا بركلات الترجيح 5 مقابل 3 وذلك بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2 مقابل صفر لصالح الغنيين في إياب الدور السادس عشر من المنافسة القارية.

وإفتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل عبر اللاعب بانسي في الدقيقة ال79، قبل أن يضيف زميله ماكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ممثل الجزائر التأهل لصالحه بنتيجة 5-3.

وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز الشبيبة بنتيجة 2-0 بملعبها "اول نوفمبر"بتيزي وزو، ما سمح له بانتزاع تأشيرة التأهل الى الدور القادم.

وفي يوم سابق من نهار اليوم، تأهل أيضا إتحاد الجزائر إلى دور المجموعات، عقب فوزه على مضيفه غور ماهيا الكيني بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 2-0), بنيروبي.

وإفتتح ممثل الجزائر باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر أيمن محيوس، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال16.

وكان الاتحاد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة مريحة (4-1).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية