البطولة العربية للأندية (سيدات) الجولة الرابعة: فوز المجمع البترولي أمام نادي عمان الأردني

سجل ممثل الجزائر، المجمع الرياضي البترولي، فوزه الرابع على التوالي في البطولة العربية للأندية البطلة لكرة اليد (سيدات)، عندما أطاح، هذا الأحد، بنادي عمان الأردني بنتيجة:43-17 (الشوط الأول:19-8)، لحساب الجولة الرابعة من المنافسة العربية.

وكان المجمع النفطي قد تغلب يوم الجمعة على نادي حرثا الأردني بواقع (36-31)، كما تغلب بسهولة يوم الخميس في خرجته الأولى على نادي أربيل العراقي بنتيجة كبيرة (48-17)، قبل أن يطيح أمس السبت بنادي النبك السوري بنتيجة (33-14، الشوط الاول 16-06).

وستركن لاعبات النادي الجزائري للراحة يوم غد الاثنين، قبل إستئناف المنافسة يوم الثلاثاء على (00ر15) أمام فريق الدرك الجيبوتي، ثم مواجهة نادي الشرطة السوري يوم الأربعاء (00ر17).

وتشارك في هذه المنافسة سبعة أندية من خمس دول، ويتعلق الأمر بكل من المجمع البترولي (الجزائر)، أربيل العراقي، النبك السوري، الشرطة السوري، الدرك الجيبوتي ، بالإضافة الى ممثلي كرة اليد الاردنية حرثا وعمان.

وتجرى هذه المنافسة على شكل بطولة مصغرة ، حيث يتوج بها صاحب المرتبة الأولى.

نتائج يوم الأحد: نادي عمان (الأردن) - المجمع البترولي (الجزائر) 17-43 الدرك (جيبوتي) - حرثا (الأردن) 18-42 أربيل (العراق)- الشرطة (سوريا) 22-40 النبك (سوريا) : معفى الترتيب نقاط لعب 1.



المصدر : واج