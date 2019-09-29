كأس الكونفدرالية الافريقية - الدور الـ16 : إقصاء شباب بلوزداد من المنافسة القارية

أقصي شباب بلوزداد في الدور السادس عشر من منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، عقب خسارته هذا الأحد بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، أمام ضيفه نادي بيراميدس بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0)، في مباراة الإياب من المنافسة القارية.

وسجل النادي المصري هدف التأهل في الدقيقة في الدقيقة ال57 عبر اللاعب جون أنطوي.

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لمثله (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا لمثل الجزائر لضمان التأهل.

ومن جهته، يخوض حاليا ممثل الجزائر الثاني في المنافسة الافريقية، نادي بارادو، لقاء الاياب أمام المضيف نادي صفاقس التونسي.

وتجدر الاشارة الى أن لقاء الذهاب إنتهى بفوز النادي الجزائري على الضيف التونسي ب3-1 بالجزائر.

المصدر : واج