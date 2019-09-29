كأس الكونفدرالية الإفريقية - الدور الـ 16: نادي بارادو يعود بالتعادل من تونس ويتأهل للدور الـ16 مكرر

تأهل نادي بارادو إلى الدور 16 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم،عقب تعادله هذا الأحد، أمام مضيفه النادي الصفاقسي بنتيجة 0-0 بملعب"طيب مهيري"بصفاقس، لحساب إياب الدور ال16 من المنافسة القارية.

وكان لقاء الذهاب قد إنتهى لصالح النادي الجزائري الذي أطاح بالضيف التونسي ب3-1 بالجزائر.

وفي وقت سابق من نهار اليوم، أقصي شباب بلوزداد في الدور السادس عشر من المنافسة القارية، عقب خسارته بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، أمام ضيفه نادي بيراميدس بنتيجة 0-1(الشوط الأول: 0-0)، في مباراة الاياب، هذا وسجل النادي المصري هدف التأهل في الدقيقة في الدقيقة ال57 عبر اللاعب جون أنطوي.

وكان الفريقان قد تعادلا في لقاء الذهاب بهدف لمثله (1-1)، ولكن ذلك لم يكن كافيا لمثل الجزائر لضمان التأهل.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج