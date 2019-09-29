البطولة العالمية ألعاب القوى/سباق 800 متر: ياسين حتحات يفشل في بلوغ الدور النهائي

أقصي العداء الجزائري، يسين حتحات، في نصف نهائي سباق 800 متر، من البطولة العالمية 2019 لالعاب القوى، اليوم الاحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما أنهى المنافسة في المركز ما قبل الاخير.

واحتل العداء الجزائري المرتبة السابعة عن المجموعة الثانية بوقت قدره 1د و 46ثا و 15جزء، فيما جاء البريطاني جامي ويب في المركز الثامن والاخير ب(1د 48ثا و 44ج).

وفاز في هذا السباق الامريكي دونوفان برازيي (1د 44ثا 87ج) والذي يتأهل بذلك الى النهائي المقرر يوم الثلاثاء، رفقة صاحب المركز الثاني الكندي ماركو اروب (1د 45ثا 07ج).

وكان العداء الجزائري قد بلغ الدور نصف النهائي أمس السبت باحتلاله الصف الرابع عن المجموعة الخامسة بوقت قدره (1د 45ثا 67ج)، فيما غادر فيه مواطنه محمد بلبصير المنافسة من الدور الاول بعدما اكتفى بالمرتبة السادسة عن المجموعة الرابعة بوقت قدره (1د 46ثا 52ج).