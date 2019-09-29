إصابة فلسطينيين بالاختناق جراء مهاجمة قوات الاحتلال لهم في مدينة نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء الأحد، جراء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لحفل استقبال كان مخصصا لأسير فلسطيني محرر في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المشاركين في حفل استقبال أسير فلسطيني محرر من السجون الإسرائيلية، ما أدى الى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وأضاف المصدر ذاته ان واجهات عدد من المحال التجارية والنوافذ تحطمت، جراء إطلاق عشرات قنابل الصوت.

وعلى صعيد آخر، أقدمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، على إعادة اعتقال أسير فلسطيني من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، للمرة الثانية بعد الافراج عنه.