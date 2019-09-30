بلجود يؤكد طي ملف عدل 1 نهائيا خلال تسليم اكثر من 12200 ألف وحدة سكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود هذا الإثنين خلال إشرافه بالجزائر العاصمة على عملية توزيع 12 ألف و200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار لمكتتبي عدل 1عبر 6 ولايات بوسط البلاد على طي هذا الملف نهائيا .

واوضح الوزير انه تم اتمام برنامج "عدل 1 " على المستوى الوطني باستثناء بعض الحصص المتواجدة في كل من ولاية غرداية (118 وحدة) و جيجل (239) و ورقلة (435) و بجاية (2.450 وحدة) و التي انتهت بها أشغال الانجاز و هي حاليا قيد اشغال التهيئة و الربط بشبكات الغاز و الكهرباء و الماء و التي يتوقع -حسبه- تسليمها في القريب العاجل.

وتابع بلجود يقول إنه وضمانا للسير الحسن لهذه العملية تم توجيه تعليمات للمدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" للشروع الفوري في استدعاء كل المعنيين بهذه الحصص المتبقية على امتداد شهر أكتوبر المقبل عبر دفعات قصد تمكينهم من شغل سكاناتهم في احسن الظروف.

وقد تم تسليم مفاتيح آخر دفعة من برنامج عدل 1 والمقدرة ب12 ألف و266 وحدة سكنية منها 8 آلاف و157 تم توزيعها على الجزائر العاصمة،في حين يتوزع باقي العدد على 5 ولايات أخرى ويتعلق الأمر بكل من البليدة ،بومرداس ،المدية وتيزي وزو والبويرة.

وتفصيلا تنقسم الحصة محل عملية التوزيع على ولايات الجزائر (8.157 وحدة) و البليدة (1.114) و بومرداس (937 ) والبويرة (641 وحدة) و المدية (484 وحدة ) و تيزي وزو (903 وحدة).

وفيما يخص ولاية الجزائر التي استأثرت بأكبر حصة من مجموع الوحدات الموزعة بـ 8.157 وحدة سكنية فقد تم توزيعها على المستفيدين في كل من موقع المدينة الجديدة سيدي عبد الله (4.134 وحدة) و المدينة الجديدة بوينان (3.642 وحدة) واولاد فايت ( 381 وحدة).

كما ذكر الوزير انه تم تسليم 15.420 وحدة سكنية ما بين شهر ماي و أوت منها 3.619 في شهر ماي و 7.402 في شهر جويلية و4.399 في أوت.

وبخصوص برنامج عدل2 ، اكد بلجود انه تم تسخير الموارد المالية والبشرية اللازمة واتخاد كافة الاجراءات التي من شأنها ان تضمن استلام البرامج السكنية المسطرة في الآجال المحددة عبر كافة المواقع بالتراب الوطني .

وفيما يخص ملفات الطعون التي تخص مختلف الصيغ السكنية أوضح الوزير انها تدرس على مستوى اللجان المتخصصة للفصل فيها مشيرا أنه في بعض الاحيان تتطلب العملية "وقتا اضافيا".

من جهتهم أبدى بعض المستفيدين من سكنات عدل 1 في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى فرحتهم الكبيرة أثناء استلام مفاتيح سكناتهم الجديدة.

تخصيص 120 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم على المستوى الوطني

و أكد وزير السكن و العمران و المدينة أن حصة السكنات بصيغة الترقوي المدعم قد ارتفعت لتصل الى 120 ألف وحدة و ذلك على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أن البرنامج السكني في اطار هذه الصيغة قد ارتفع من 70 ألف وحدة مسجلة بعنوان سنة 2018 الى 120 ألف وحدة هذه السنة أي بزيادة قدرها 50 ألف وحدة و ذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الصيغة التي تعنى المواطنين ذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.

وتابع الوزير يقول أن ورشات التوقوي المدعم قد تم الانطلاق فيها عبر العديد من الولايات مع ضبط القوائم و المرقين، مشيرا الى انه بالنسبة للجزائر العاصمة أخذت العملية "وقت أطول" لتحديد القطع الأرضية المخصصة لإنجاز مشاريع هذه الصيغة الجديدة وذلك بسبب مشكل العقار.

وأوضح أن مشكل العقار بولاية الجزائر قد تم احتواءه نهائيا فيما ستنطلق اشغال الانجاز عما قريب.

و أضاف بلجود أن عملية التسجيل في هذا البرنامج ستكون ابتداء من هذا الثلاثاء بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر ، مشيرا أن القوائم سيتم ضبطها عبر البلديات وفقا للحصة الممنوحة للولاية.

كما أكد في هذا السياق انه تم اتخاد جملة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها تفادي الأخطاء السابقة التي تم تسجيلها في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي.

وواصل يقول أن الأموال المرصودة لهذا البرنامج ستكون تحت إشراف و متابعة الصندوق الوطني للسكن من اجل اضفاء الشفافية في التسيير و التوزيع.