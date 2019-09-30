كرة القدم: سليماني في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من البطولة الفرنسية

اختير المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، الذي سجل هدفا وصنع ثلاثة أخرى أمام ملعب بريست (4-1) يوم السبت، في التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من البطولة الفرنسية التي أعدتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتحصل سليماني على نقطة 9 /10 ليصبح أحسن لاعب في الجولة الثامنة.

ويبصم المهاجم الجزائري على بداية قوية مع الفريق الفرنسي، ليعزز مكانه في أعلى ترتيب تنقيط صحيفة "ليكيب" المختصة ب 7،4.

و سجل أحسن هداف حاليا "للخضر"، المعار من ليستر سيتي الإنجليزي، 4 أهداف و قدم 5 تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها كأساسي مع موناكو الذي يلعب له على شكل اعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم.

و ينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 31 سنة مع ليستر في 2021، و قد سبق له اللعب مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي و نيوكاسل الانجليزي و فنرباشي التركي.

