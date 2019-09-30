الكأس العربية للأندية: مولودية الجزائر تتأهل الى الدور ثمن النهائي

تمكن فريق مولودية الجزائر من التأهل الى الدور ثمن نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم، بعدما فرض التعادل على مضيفه نادي ظفار العماني بنتيجة (1-1) الشوط الاول (0-0) ضمن لقاء اياب الدور 16 الذي جرى اليوم الاثنين بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد العزيز حميد (61) لصالح النادي العماني، وهشام نقاش (75) لصالح مولودية الجزائر.

وكان "العميد" قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

من جهته، يحل ممثل الجزائر الآخر، شبيبة الساورة، ضيفا على نادي الشباب السعودي يوم غد الثلاثاء (45ر17) بالعاصمة الرياض، في مهمة معقدة عقب الهزيمة القاسية التي تجرعها بملعبه ببشار في مباراة الذهاب ب(3-1).

وكانت الجزائر ممثلة في هذه المنافسة بناد آخر ويتعلق الأمر بشباب قسنطينة الذي اقصي على يد المحرق البحريني (ذهاب 3-1، إياب 0-2).