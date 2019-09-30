رسميا.. الرابطة الأولى بـ 18 ناديا وصعود ونزول 4 فرق ابتداء من الموسم المقبل

اعلن رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الإثنين بورقلة، أن المكتب الفيدرالي صادق على "الصيغة الجديدة للصعود والنزول التي يبدا العمل بها اعتبارا من الموسم الكروي المقبل 2020- 2021.

وأوضح زطشي في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب الفيدرالي أن "النظام الجديد للمنافسة ينص على نزول فريقين من الرابطة الأولى المحترفة التي سيصبح يتشكل من 18 فريقا ، والصعود يكون لأربعة أندية من الرابطة الثانية للهواة ضمن مجموعتين ( وسط –شرق- ووسط غرب بـ 16 فريق لكل واحدة منها ) .

وأشار أن الصيغة الجديدة للصعود والنزول بين مختلف المراحل قد تمت المصادقة عليها، وسيتم الشروع في تطبيقها بدءا من الموسم الرياضي القادم 2020- 2021 .

وذكر رئيس الإتحادية أيضا أن هذا الإجتماع بمدينة ورقلة كان فرصة لتنصيب وتفعيل المديرية الوطنية لمراقبة الأندية .

هذه المديرية التي تتشكل من خمسة أعضاء قد وضعت من أجل ضمان وعلى وجه الخصوص متابعة وتقييم ومرافقة مرور الأندية من قسم المحترف إلى الهاوي ، مثلما شرح ذات المسؤول .

وذكر من جهة أخرى أن المكتب الفيدرالي قد نصب مسؤولا مكلفا بمتابعة التعويض عن التكوين وآليات التضامن ، مشيرا إلى أن أهمية التسيير الجيد تكمن في التقليل من الخسائر الإقتصادية للأندية سيما منها الهاوية .

ويأتي هذا الإجتماع في إطار مساعي اللامركزية لأنشطة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ، وإرادتها في ترقية كرة القدم عبر الجهات الأربع للوطن ، كما أكد زطشي