رسميا.. الرابطة الأولى بـ 18 ناديا وصعود ونزول 4 فرق ابتداء من الموسم المقبل

30/09/2019 - 20:56

اعلن رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، الإثنين بورقلة، أن المكتب الفيدرالي صادق على "الصيغة الجديدة للصعود والنزول التي يبدا العمل بها اعتبارا من الموسم الكروي المقبل 2020- 2021.

وأوضح زطشي في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب الفيدرالي  أن "النظام الجديد للمنافسة ينص على نزول فريقين من الرابطة الأولى المحترفة التي سيصبح يتشكل من  18 فريقا ، والصعود يكون لأربعة أندية من الرابطة الثانية للهواة ضمن مجموعتين ( وسط –شرق- ووسط غرب بـ 16 فريق لكل واحدة منها ) . 

وأشار أن الصيغة الجديدة للصعود والنزول بين مختلف المراحل قد تمت المصادقة عليها، وسيتم الشروع في تطبيقها بدءا من الموسم الرياضي القادم 2020- 2021 .

وذكر رئيس الإتحادية أيضا أن هذا الإجتماع بمدينة ورقلة كان فرصة لتنصيب وتفعيل المديرية الوطنية لمراقبة الأندية .

هذه المديرية التي تتشكل من خمسة أعضاء قد وضعت من أجل ضمان وعلى وجه الخصوص متابعة وتقييم ومرافقة مرور الأندية من قسم المحترف إلى  الهاوي ، مثلما شرح ذات المسؤول .

وذكر من جهة أخرى أن المكتب الفيدرالي  قد نصب مسؤولا مكلفا بمتابعة التعويض عن التكوين وآليات التضامن ، مشيرا إلى أن أهمية التسيير الجيد تكمن في التقليل من الخسائر الإقتصادية للأندية سيما منها الهاوية . 

ويأتي هذا الإجتماع في إطار مساعي اللامركزية لأنشطة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ، وإرادتها في ترقية كرة القدم عبر الجهات الأربع للوطن ، كما أكد زطشي

أوسمة:

كرة القدم, الرابطة 1

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