مونديال-2019 /نهائي 400 متر حواجز/: الجزائري عبد المالك لحولو يكتفي بالمركز الأخير

اكتفى العداء الجزائري، عبد المالك لحولو، سهرة الاثنين، بالمرتبة الثامنة والأخيرة في نهائي سباق ال400 متر (حواجز) بوقت 49ثا و46 جزء، بالبطولة العالمية لألعاب القوى - 2019 (الدوحة القطرية).

وسيطر على السباق العداء كارستين وارهولم من النرويج (47ثا و42جزء)،الذي تفوق على الأمريكي راي بن جامين (47ثانية و66جزء) والقطري عبد الرحمان سامبا (48ثانية و03 جزء).

ويعد التأهل للنهائي تاريخي بالنسبة للعداء لحولو والجزائر ايضا، حيث لم يسبق لأي رياضي جزائري وأن بلغ نهائي هذا الاختصاص في البطولة العالمية منذ الدورة الاولى سنة 1983 بفنلندا.

وكان لحولو قد أنهى سباق الدور نصف النهائي في المركز الثاني لمجموعته، بوقت قدره (48ثا و 39جزء)، وهو رقم قياسي وطني جديد في هذا الاختصاص. وكان الرقم الوطني السابق بحوزة لحولو بزمن قدره (48 ثا و 47 جزء) والذي حققه خلال البطولة الإفريقية 2018 بنيجيريا.

وتجرى البطولة العالمية 2019 لألعاب القوى ما بين 27 سبتمبر و 6 أكتوبر بالدوحة.