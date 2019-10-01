انطلاق الحملة الوطنية للتوعية و الكشف المبكر عن سرطان الثدي

تنطلق هذا الثلاثاء الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي من المركز الوطني لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بولاية مستغانم تحت شعار "الكشف المبكر لسرطان الثدي يمكنه انقاذ حياتك" حسب ما علم اليوم من وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحملة التي سوف تطلقها الوزارة تتميز بتنقل قافلة للتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي الى المناطق الريفية المعزولة, حيث ستستفيد النساء من عمليات الكشف والتحسيس والتوعية بهذا الداء بالإضافة الى توزيع مساعدات إنسانية بذات المناسبة.

وترى في هذا الصدد حميدة كتاب رئيسة جمعية الامل لمرضى السرطان" يجب تحسيس المراة باهمية التشخيص المبكر الذي هو السلاح الوحيد واليوم يجب على كل واحد ومن مكانه ان يساهم بما يستطيع لمواجهة هذا المرض واليوم النشطات موجودة في برنامج جمعية العمل حيث سيكون لنا موعد للطبعة السابعة للسباق النسوي لسرطان الثدي والجميع يعلم ان الرياضة تعتبر من اهم عوامل الوقاية من مرض سرطان الثدي".

ويشارك في هذه الحملة التي تأتي في إطار إحياء اليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي الموافق للفاتح أكتوبر, الخلايا الجوارية للتضامن, أطباء وإطارات المؤسسات المتخصصة ومديرية الصحة بالولاية و وكالات الضمان الاجتماعي للولاية .

المصدر: الاذاعة الجزائرية