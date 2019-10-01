دحمون يكلف الجماعات المحلية بإنشاء مساحات خضراء مطابقة للمعايير الدولية

كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، صلاح الدين دحمون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بلديات و ولايات الوطن بوضع برامج تخص إنشاء المساحات الخضراء الجوارية و ذلك بالاستناد على المعايير المعترف بها دوليا.

وأوضح دحمون في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح يوم اعلامي حول السد الأخضر و دوره في مواجهة التغيرات المناخية أن قطاعه سيسهر على إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع بناء الهياكل العمومية كحتمية يتوجب اخذها بعين الاعتبار من طرف الدراسات العمرانية والمعمارية.

وحسب الوزير فإنه يتوجب توفير 10 متر مربع من المساحات الخضراء لكل ساكن على مستوى الأحياء والشوارع والساحات والهيئات العمومية، مضيفا ان كل الجهود ستبدل لضمان نجاح البرنامج الوطني للتشجير وتنميته وتثمين نتائجه واستثمارها في تحقيق التزامات الدولة الجزائرية على المستوى الدولي.

وقال دحمون ايضا :" إننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا و نحن مطالبون بالإصغاء للتحديات البيئية ومجابهة المخاطر الطبيعية الكبرى كالتصحر الذي يعد مشكلا يزداد تعقيدا مع التغيرات المناخية ويهدد الإمكانات البيولوجية والتوازن البيئي".

وفي هذا الإطار أفاد الوزير أن الدولة سخرت العديد من الآليات القانونية والتنظيمية وكافة الإمكانات المادية والبشرية لترسيخ ثقافة التشجير لدى المواطن من خلال تجسيد السد الأخضر والمدن الخضراء، وتعزيز الغطاء النباتي والغابي وتكريس اهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.